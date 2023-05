Semáforos são instalados em passagens de nível em Apucarana

A partir desta quarta-feira (31), dois endereços de Apucarana terão passagens sensoreadas em vias com cruzamento ferroviário. A iniciativa é uma parceria entre a concessionária Rumo, mediante a implantação de sensores de inteligência artificial que detectam a aproximação dos trens, e a prefeitura, com a instalação de semáforos integrados a tecnologia.

O projeto piloto será executado em dois cruzamentos em que há maior incidência de acidentes, sendo as ruas Grande Alexandre, na Vila Nova, e Dom Pedro II, no Jardim América. Segundo a concessionária, até o começo do segundo semestre, o município deve receber uma terceira passagem de nível sensoreada, que será na passagem pela Rua Marcílio Dias, no Jardim Tibabi/Paraíso.

Durante o período de instalação, os semáforos ficarão no amarelo, com pisca intermitente, por cerca de 15 dias. O objetivo é que motoristas e pedestres se habituem à nova sinalização ao longo das duas próximas semanas. Após o período, os semáforos passam a funcionar habitualmente. “Entre 2019 e 2022, esses três cruzamentos que agora recebem sensores de inteligência artificial contabilizaram nove acidentes, que estatisticamente correspondem a grande parte das ocorrências registradas na cidade”, assinala Carlos Mendes, secretário de Trânsito, Transporte e Inovação da Prefeitura de Apucarana.

Os locais prioritários para instalação da nova tecnologia foram identificados pela Rumo através de informações coletadas junto aos maquinistas. “Pedimos atenção redobrada dos condutores e pedestres ao transitar pelos cruzamentos com a linha férrea, cuja prioridade de tráfego é sempre da locomotiva”, pontua Mendes.

Apucarana conta com 17 passagens de nível na área urbana. “Além destes três pontos, que agora recebem a sinalização sensoreada por inteligência artificial, todos estão com a manutenção da sinalização vertical e horizontal em dia. Trabalho que é executado pela empresa Rumo e fiscalizado pelo município”, reforça Carlos Mendes, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Inovação.

