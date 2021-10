Semafóros deixam de funcionar em Apucarana; poste pegou fogo

Da Redação

Alguns semafóros deixaram de funcionar após um poste da rede de transmissão elétrica pegar fogo na Avenida Munhoz da Rocha, em Apucarana, na tarde desta segunda-feira (25). O trânsito está bastante complicado no centro do município.

Parte da Avenida Munhoz da Rocha precisou ser interditada e vários cruzamentos com semáforo estão desligados por falta de energia. Agentes de Trânsito controlam o fluxo dos veículos e garantem a segurança dos pedestres.

Pessoas que trabalham na Avenida Munhoz da Rocha contaram que ouviram um barulho e já perceberam a fumaça saindo dos fios. Também falta energia em residências e comércios da área central.

A Copel informou que ocorreu um curto-circuito, que danificou o isolador da rede elétrica. Chegaram a sofrer desligamento 3.164 domicílios. O fornecimento já foi restabelecido para a maior dos imóveis. 460 unidades consumidoras devem ter a energia religada em torno de uma hora, tempo estimado para a troca da peça.

A prefeitura, através de Ideplan, informou que um equipe saiu em ronda para fazer o levantamento dos locais afetados e constatou vários semáforos apagados na Avenida Curitiba, Ruas Ponta Grossa, Rene Camargo, Clotário Portugal, Avenida Minas Gerais e outros pontos. "Constatamos também que devido ao fraco movimento não foi necessária a intervenção, ficando de sobreaviso as demais equipes que estavam empenhadas na fiscalização do rotativo, caso fosse necessário o controle no horário de pico. Logo após a primeira ronda, foi feita uma segunda ronda já para definir os locais de apoio dos agentes de trânsito, onde foi constatada que a maioria dos semáforos voltaram ao funcionamento normal. Diante disso, as demais equipes foram liberadas ficando apenas uma de apoio a equipe de serviço que encerra o turno as 19h", informou Carlos Mendes, chefe do Ideplan.

