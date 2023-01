Semáforo vai facilitar “transposição” da Rua Nova Ucrânia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dispositivo foi instalado no cruzamento com a Rua Saul Guimarães da Costa

A Rua Nova Ucrânia, em cruzamento situado entre a rotatória do Mufatto e o Cemitério Cristo Rei, está ganhando um semáforo de “transposição”. A intervenção integra as ações que buscam criar um eixo alternativo de ligação entre as regiões oeste e leste da cidade. Neste ponto, onde existe uma área comercial, formou-se um gargalo e o semáforo buscará desafogar o trânsito especialmente nos horários de pico.

continua após publicidade .

O dispositivo foi instalado no cruzamento com a Rua Saul Guimarães da Costa. O prefeito Junior da Femac explica que esta via é a sequência da Rua Cinquentenário da Acia, que faz a ligação com o Residencial Cazarin e o Parque Jaboti. “Estamos criando uma via alternativa, visando ligar as regiões oeste e leste, sem precisar passar pela área central da cidade. A nossa equipe verificou que neste ponto, na transposição da Rua Nova Ucrânia, existia um gargalo. Para quem buscava a via alternativa, o trânsito não fluía neste cruzamento e a solução técnica encontrada foi a instalação de um semáforo”, pontua Junior da Femac.

Conforme Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), o investimento no semáforo é de cerca de R$ 60 mil. “É um dispositivo de dois tempos, ou seja, visa fazer uma transição rápida exatamente para não prejudicar a mecânica da rotatória que fica ao lado. Nos próximos 15 dias, o semáforo ficará no piscante amarelo para alertar os motoristas”, orienta Mendes.

continua após publicidade .

CAMINHO ALTERNATIVO

Visando dar sequência à estruturação da via alternativa, existe a previsão de instalação de uma rotatória no Parque Zona Oeste, que ficará situada entre o Residencial Solar Toscana e o Parque Industrial Leomil. “Com isso, quem está nesta região da cidade, não precisará passar pela Avenida Governador Roberto da Silveira e pegará uma via alternativa, passando pelo Jardim Espanha, Jardim Europa, Menegazzo, Parque Jaboti, Residencial Cazarin, Rua Cinquentenário da Acia e Saul Guimarães”, cita Mendes.

A partir da “Saul Guimarães” onde o semáforo foi instalado – continua Mendes – a via alternativa que está sendo estruturada prevê a passaram pelo Jardim das Flores, Rua Rosa Stábile (proximidades do Colégio Polivalente) e Vila Feliz (proximidades do Colégio São José) até chegar na Avenida Minas Gerais.

Siga o TNOnline no Google News