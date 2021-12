Semáforo é instalado em cruzamento no centro de Apucarana

Da Redação

O Departamento de Engenharia de Tráfego do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) concluiu nesta segunda-feira (6) a instalação de um equipamento semafórico no cruzamento entre as ruas Nagib Daher e Clóvis da Fonseca, na área central.

A nova sinalização vai ficar no modo alerta por cerca de duas semanas visando adaptação dos condutores e pedestres. “Este semáforo vai disciplinar o fluxo, trazendo mais segurança para quem precisa cruzar as duas vias. Por alguns dias o sistema vai estar no modo piscante, por isso pedimos atenção redobrada à sinalização”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Segundo explica o diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, o investimento foi promovido com material e equipe própria. “Assim que ativado, o sistema vai ser sincronizado com os demais equipamentos presentes na “Nagib”, o que chamamos de “onda verde”, proporcionando fluidez ao trânsito ao longo da via”, destaca Mendes.

Apucarana conta atualmente com cerca de 60 semáforos. “O Departamento Municipal de Trânsito conta atualmente com um Centro de Controle Operacional (CCO) e equipes que promovem manutenção diária dos equipamentos”, cita Mendes. “Ao identificar problemas em pontos semafóricos, a população deve acionar o telefone 3034-4423, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas”, orienta o diretor-presidente do Idepplan.