Sem registro de prisões, votação em Apucarana é marcada por chuva e filas no meio da manhã

A votação neste domingo em Apucarana (PR) segue sem registro de crimes eleitorais ou prisões por boca de urna. O balanço parcial foi apresentado ao meio-dia pela chefe do Cartório Eleitoral do município, Andrea Silva Milanin. Segundo ela, as seções operam com tranquilidade, embora alguns fatores pontuais tenham provocado a formação de filas ao longo da manhã.

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Apesar do fluxo calmo nas primeiras horas da eleição, a movimentação aumentou a partir das 9h30. De acordo com Andrea, a chuva e os estragos provocados pelo recente temporal na cidade fizeram com que os eleitores adiassem a ida às urnas. “Nos outros anos, é costume das pessoas irem votar de manhã. Hoje, como estava com esse tempo de muita chuva, às vezes com a casa também não recuperada desde o último temporal, não teve tanta gente nos locais de votação. Mas a partir de umas 9h30, 10h, já temos relato de filas em bastante locais”, explicou.

Entre os incidentes registrados no período matutino, houve interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica em dois colégios eleitorais: a Escola Municipal José de Alencar, situada no distrito de Vila Reis, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o maior local de votação da cidade, que abriga 21 seções e atende mais de 8 mil eleitores. A transmissão de dados e a votação, no entanto, não foram interrompidas graças ao sistema interno de bateria dos equipamentos. O serviço elétrico foi restabelecido por volta das 11h.

Ainda segundo Andrea, em caso de problemas mais graves na rede elétrica, o Cartório Eleitoral dispõe de baterias reservas guardadas. “As nossas urnas são novas, de 2022, em relação às que os outros fóruns possuem. Então, essa bateria tende a durar um pouco mais do que as outras. Mas, de qualquer forma, temos bateria reserva aqui no Fórum para, se for o caso de um dia todo sem energia, utilizar uma outra bateria na urna também”, garantiu a chefe do cartório.

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No aspecto operacional, apenas uma urna eletrônica precisou ser substituída, no Colégio Estadual Polivalente Carlos Domingos Silva, devido a falhas recorrentes no reconhecimento biométrico dos eleitores. Em outras seções, pequenos travamentos foram solucionados apenas com a reinicialização dos aparelhos.

Com a expectativa de filas ao longo da tarde, a Justiça Eleitoral orienta a população a ter calma durante a votação. “Todo mundo vai poder votar, só que pedimos paciência, porque essa eleição tem seis candidatos. E também tem que fazer a leitura biométrica. Às vezes, é trabalhador braçal ou idoso, que a digital demora um pouco mais para ser coletada. Então, a gente pede calma para o eleitor, paciência, que os mesários estão lá preparados para atendê-los”, concluiu Andrea Silva Milanin.

