Sem chuva há quase um mês, Apucarana está em alto risco de queimadas

Sem chuva desde o dia 17 de junho, Apucarana passa por um período de seca, assim como a maioria das cidades do Sul do Brasil. O tempo seco aumenta o risco de queimadas e agravam os problemas respiratórios e da população.

Em junho, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a cidade registrou 5 incêndios florestais. Em contrapartida, só nos seis primeiros dias, foram registrados quatro queimadas. Em 2022, os bombeiros foram acionados 39 vezes por conta da mesma situação.

Na região de cobertura do 11º GB, que atende 22 municípios, foram registrado 94 incêndios florestais desde o começo do ano.

Conforme a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzi, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, as ocorrências estão na média. "Atendemos, em média, pelo menos uma ocorrência de incêndio ambiental por dia", diz.

Conforme a tenente, a principal causa dos incêndios florestais é humana. "São aquelas pessoas que pretendem fazer a limpeza do terreno ou pessoas que acabam jogando um bituca de cigarro, e esse fogo pode se propagar. Mas basicamente, o fator humano é o fator principal", afirma.

Para evitar as queimadas, de acordo com a tenente, é necessário realmente tentar não dar início a esse fogo. "Clima seco, vegetação seca, geadas, além de fortes ventos que são registrados na região, favorecem a propagação dessas chamas", observa a tenente.

Além disso, Ana Paula cita a questão da saúde da população e também da segurança da população. "Nessa onda da covid, as queimadas podem agravar os problemas respiratórios. A fumaça ainda pode prejudicar a visão do motorista e causar acidentes. Por isso, denuncie, entre em contato com a secretaria do ambiente", acrescenta Ana Paula, que diz que causar incêndios florestais pode causar multas e notificações.

Clima seco



De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nos últimos dias o tempo seco predomina em regiões do todo Paraná.

"Temos situação de bloqueios atmosféricos que impedem a progressão de frente fria ao sul do país. Sistemas frontais chegam até o Rio Grande do Sul, mas não conseguem evoluir em direção à Santa Catarina e Paraná", explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Por isso, ainda conforme o profissional, o tempo mais seco e as temperaturas mais elevadas predominam nesta época do ano. "O conhecido 'veranico' se estende pelo menos até o início da semana que vem, pois há previsão de pouca chuva para o dia 12 de julho nas regiões paranaenses", acrescenta.

