Sem apoio, time feminino de futsal de Apucarana desiste da Série Ouro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipe feminina foi campeã da Série Prata em 2022 e não vai participar de competições este ano

Enquanto o time masculino do Apucarana Futsal está investindo em contratações para a Série Prata do Campeonato Paranaense da modalidade e fazendo amistosos com equipes importantes, como o Cascavel e o Corinthians, a Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) confirmou nesta quarta-feira (1º) a sua desistência da Série Ouro por falta de patrocínio.

continua após publicidade .

Campeãs da Série Prata em 2022, com grande campanha, as meninas estão arrasadas com a ausência de apoio em Apucarana. Elas lamentam as desigualdades entre homens e mulheres no futsal, citando como exemplo os patrocínios obtidos pelo Apucarana Futsal, que mesmo na Série Prata tem mobilizado a cidade. O time masculino, inclusive, joga nesta quarta-feira (1º) contra o Corinthians no Lagoão, em partida que deve reunir entre 3,5 mil e 4,5 mil torcedores.

Leia mais: Apucarana já vendeu 2 mil ingressos para jogo contra o Corinthians

continua após publicidade .

Muitas meninas do time vão abandonar as quadras. É o caso da ala Ana Guedes, que decidiu procurar um esporte individual para praticar. “Jogo futsal desde os 11 anos e o que está acontecendo é muito decepcionante, uma falta de respeito com o esporte feminino. Estamos tendo que desistir dos nossos sonhos”, diz.

Ela afirma que a desigualdade entre homens e mulheres ocorre em toda a sociedade e também no esporte. “Esse time lutou muito no ano passado para conquistar a Série Prata, mas não conseguiu renovar os patrocínios. Para jogar a competição este ano, nós precisávamos de mais recursos. Infelizmente, não conseguimos o apoio necessário”, comenta.

Mesmo tristes, as meninas pensaram em, ao menos, disputar a Série Prata novamente em 2023. “Mas a gente pensou: por que jogar de novo? Qual a motivação de viajar todo final de semana, de ficar longe da família, se depois não há o devido reconhecimento. É muito triste”, comenta, lembrando que a trajetória vitoriosa do ano passado foi marcada por grandes dificuldades. As jogadoras não recebiam ajuda de custo e a maioria tinha emprego fixo, com dificuldades para treinar e viajar.

continua após publicidade .

A Série Ouro de 2023 começa em abril e a Associação Feminina de Futsal de Apucarana não mandou a documentação necessária para participar e também não participou do arbitral. “Estamos fora. Não dá mais tempo”, afirma o técnico Adenilsom de Souza.

Ele lembra que o time arrecadava R$ 800 mensais no ano passado e fez um planejamento para buscar R$ 25 mil por mês em 2023 para garantir uma estrutura próxima da profissional para viagens e ajuda de custos às atletas. A equipe, no entanto, não conseguiu avançar nas tratativas de patrocínio e abriu mão da vaga na Série Ouro.

“As meninas estão tristes e revoltadas com a falta de apoio”, diz. O treinador vê machismo nessa situação. “Fica clara a desigualdade entre homens e mulheres”, opina, fazendo relação com o apoio que os homens vêm obtendo mesmo na Série Prata.

continua após publicidade .

O time contava com um grupo de 20 jogadoras, quase todas de Apucarana. Algumas vão persistir no sonho do futsal e disputar a Série Prata por outras equipes.

CAMPEÃS

A Associação Feminina de Futsal de Apucarana disputou 15 jogos em 2022 e perdeu apenas dois. Na decisão, as meninas apucaranenses venceram por 4 a 2 o Rio Branco Sport Club, de Paranaguá, e empataram sem gols na prorrogação. O resultado garantiu o título.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News