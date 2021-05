Sem aglomeração: Parques de Apucarana estarão fechados

Continua após publicidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana confirmou que os Parques do Jaboti e da Raposa foram fechados nesta sexta-feira (28) e ficarão interditados no final de semana. A medida é para evitar aglomerações e a propagação da Covid-19.

No sábado (29) e também no domingo (30), equipes da GCM e Agentes de Trânsito vão realizar a fiscalização dos parques. "Os parques vão ficar interditados, vamos estar atuando no Jaboti e no Parque da Raposa para impedir aglomerações. Só passagem pelos locais, sem circulação de pessoas", explicou o comandante da GCM Alessandro Carletti.

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais três óbitos e 167 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (28) em Apucarana. O município chega a 332 mortes provocadas pela doença e a 12.621 diagnósticos positivos do novo coronavírus.