Seleção de vagas para Hospital de Apucarana termina no domingo (27)

continua após publicidade

A S3 Gestão em Saúde, que venceu a concorrência para administrar o Hospital Municipal de Apucarana (H. A.), está com seleção aberta, até domingo (27), para composição de cadastro de reserva na área administrativa e assistencial em saúde.



continua após publicidade

-LEIA MAIS: Região de Apucarana chega a seis casos confirmados de coqueluche

A previsão é de que mais de 300 profissionais sejam contratados para compor o quadro de funcionários do novo hospital público da cidade, que está em fase final de obras e deve ser inaugurado em breve pelo prefeito de Apucarana, Júnior da Femac (MDB). As oportunidades de trabalho são para o nível médio, técnico e superior.

Interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente pelo portal da S3 Gestão em Saúde (https://s3saude.org.br), na aba “Gente & Gestão”, em “Trabalhe Conosco”. Há vagas, por exemplo, para agentes de portaria, recepcionista, serviços gerais, copeiro, motorista, almoxarifes, auxiliar de manutenção, auxiliares administrativos (compras recursos humanos, faturamento), técnicos de informática, entre outras funções. Na área da saúde, a seleção visa a definição de um diretor-geral, coordenador de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiros, auxiliar de farmácia e farmacêuticos, nutricionistas, técnicos em radiologia, em segurança do trabalho, e outras atividades.

continua após publicidade

O processo seletivo é composto por quatro etapas, sendo elas: (1) Inscrição on-line exclusivamente pelo portal da S3; (2) Avaliação Curricular, que levará em conta parâmetros objetivos de qualificação profissional e experiência prévia; (3) Entrevista técnica presencial; e (4) Publicação da lista de aprovados, com a entrega de toda a documentação comprobatória em local a ser informado na publicação do resultado.

Com sede na Bahia, a S3 Gestão em Saúde faz a gestão de 14 unidades hospitalares e unidades de pronto atendimento, entre elas estão o Hospital de Porto Alegre (RS), o Hospital de Ubaíra (BA) e o Hospital de Petrolina (PE). Mais informações pelo endereço virtual https://www.instagram.com/s3saude.

O hospital – A estruturação do Hospital Municipal de Apucarana (H.A.) é uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana e envolve a reforma e ampliação de prédio localizado na Rua Miguel Simião, nº 69, onde até então funcionava a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José).

continua após publicidade

A nova unidade hospitalar será administrada por uma empresa licitada e prestará atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A estrutura inclui um centro cirúrgico e 58 leitos de internamento, além do Pronto Atendimento Infantil 24 Horas, que funcionará no térreo do bloco principal. O prédio tem ampla acessibilidade e conta com rampas e dois elevadores. No geral, o hospital tem área construída de 4.062,88 metros quadrados, sendo 2.616,90 metros de reforma e 1.445,98 metros de ampliação.

Siga o TNOnline no Google News