Seleção de emprego atrai centenas de pessoas; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Começou na manhã desta segunda-feira (5), o procedimento para as entrevistas com os interessados nas 300 vagas de emprego que a nova loja do Super Mufatto oferece em Apucarana.

A fila deve ser constante durante os próximos dias, pois 500 pessoas já estão cadastradas para as entrevistas. A seleção acontece no Cine Teatro Fênix.

Talita Bonato, de 35 anos é esteticista e cabeleireira, mas tem experiência como operadora de caixa e quer voltar a trabalhar na formalidade. Ela também está na fila buscando assinar sua carteira após cinco anos.



Veja como está o atendimento:

Foto por Cezar Neves