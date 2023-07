Seleção Brasileira de Atletismo convoca professor de Apucarana

O professor de educação física e coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, José Marcelino da Silva, o Grillo, foi convocado nessa semana para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira da modalidade na categoria sub-15 que participará da 2ª edição da Gymnasiade. A competição, que é disputada a nível mundial, está marcada de 17 a 27 de agosto no Rio de Janeiro.

Segundo o professor Grillo, foram convocados no atletismo 34 atletas e mais três técnicos. “Recebi a convocação com muita alegria e fico honrado em poder servir o meu país nessa competição tão importante que conta com a presença dos melhores atletas do mundo. Agradeço ao prefeito Junior da Femac por confiar no meu trabalho e agora vamos lutar na busca de boas colocações e tentar colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio”, destaca o professor Grillo, que fará a sua estreia na competição.

O secretário municipal de Esportes de Apucarana, Tom Barros, comemorou a convocação. “O Grillo realiza um ótimo trabalho a frente do atletismo em nosso município e como reconhecimento foi chamado para servir a Seleção Brasileira. Com a sua experiência e profissionalismo, ajudará o Brasil a realizar uma boa campanha no Rio de Janeiro”, frisa Tom Barros.

Formado em educação física em 2003, na Universidade Norte do Paraná (Unopar), de Arapongas, Grillo por quatro vezes foi técnico da Seleção Paranaense de Atletismo nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) na categoria sub-14 em Natal-RN e Poços de Caldas-MG, e nas categorias sub-18 e sub-20 em Maringá e São Paulo. Ele também treinou a seleção da Federação de Esporte Escolar do Paraná sub-17 numa competição nacional que aconteceu em 2016 em Belo Horizonte.

Também atuarão como técnicos da Seleção Brasileira da 2ª edição da Gymnasiade os professores Pedro da Silva Vilela Arid e Thatiane Sauhi, de São Paulo, e Cláudia Regina Agusto Faceira, do Rio de Janeiro. A convocação foi feita pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Do Paraná foram convocados os atletas Guilherme da Silva Izidoro, Alisson da Silva Biscaia, Gabriel Benício Tenório Leite, Ana Karoliny Murback Almeida, Larissa Schon de Morais, Thais da Silva Azarias e Isadora Fiorini.

