Da Redação

Seja incentivador do projeto 'Sorrir com Saúde' do C.A.SA

O Centro de Apoio Social ao Adolescente (C.A.SA), de Apucarana, está com o projeto "Sorrir com saúde", em parceria com a Residência Multiprofissional em Atenção Básica de Apucarana (área da odontologia). Para dar continuidade ao programa, a instituição pede a doação de apenas R$ 10 para ajudar na compra de kits de higiene bucal.

Através do programa, uma odontóloga fará intervenções periódicas, ensinando aos adolescentes a maneira correta de escovar os dentes, usar o fio dental e demais orientações pertinentes.

Para a diretoria do C.A.S.A, a importância desse projeto é muito grande, pois o sorriso é o cartão de visitas na vida e mercado de trabalho. "Para que esses adolescentes possam receber as orientações necessárias aos cuidados com sua higiene bucal, contamos com a colaboração de vocês em apadrinhar essa ação", explica a assistente social Fabiana Nicolini.

Informações sobre as doações abaixo: