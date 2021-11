Da Redação

'Seja Honrado': banda gospel de Apucarana lança canção

"Seja Honrado" é a primeira canção lançada pela banda gospel apucaranense Milad, da Comunidade Evangélica Nova Aliança (Cena). A música está disponível no YouTube e em mais de 30 plataformas digitais. O grupo é composto pela vocalista e tecladista Patrícia Carolina de Souza Gonçalves, pelo baterista Nathan, pelo contrabaixista Eduardo e pelo violonista Leandro, todos de Apucarana.

O clipe da música interpretada pelo Ministério de Louvor e Adoração foi gravada dentro da sala de oração da Cena, que precisou se transformar em um estúdio. "Montamos um estúdio para essa gravação e tudo saiu do jeito que era para ser. Esse projeto é um sonho realizado", comemora Patrícia, que toca teclado desde os 12 anos na comunidade Nova Aliança.

A cantora conta que a canção é fruto de um momento devocional. Enquanto lia o salmo 67 da Bíblia, a inspiração tomou conta de Patrícia. "Sempre sonhei em compor música e com ajuda dessa equipe maravilhosa, conseguimos finalizar 'Seja Honrado'. Em um momento de inspiração, corri para o teclado. Deus colocou o começo da letra em meu coração e depois foi vindo o restante. Alguns integrantes da banda e da igreja me ajudaram a terminar a composição", explica.

Patrícia conta que contou com o apoio do pastor Carlos, responsável atualmente pela Nova Alianças e também, anteriormente, do pastor Valdir, que morreu em janeiro de 2021 por complicações da Covid-19. "Foram duas pessoas que sempre me incentivaram e investiram na gente. Estamos gratos e felizes por depositarem essa confiança na banda Milad", acrescenta.

Ainda neste mês, a banda lança sua segunda música.

Assista ao clipe:

Escrito por Fernanda Neme.