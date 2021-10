Da Redação

Seis traficantes são presos em tabacaria de Apucarana

Após denúncia anônima, seis traficantes de 21, 21, 24, 26, 26 e 30 anos, foram presos na noite desta sexta-feira (15), durante ação da Polícia Militar de Apucarana, em uma tabacaria da cidade. Com os homens, de acordo com a PM, foram localizados pinos de cocaína, maconha, ecstasy e quantia em dinheiro de R$ 304.

A denúncia, conforme a PM, citava dois irmãos, que estariam traficando drogas em uma tabacaria. A PM foi até o local e abordou diversas pessoas, dentre elas, os homens citados.

De acordo com a PM, os irmãos possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Com um deles, conforme o boletim, foram localizados quatro pinos de cocaína e com o irmão, de 24 anos, foi encontrado mais um pino de cocaína, que estava escondido dentro de sua boca.

Mais quatro homens foram abordados pela equipe e com um deles, de acordo com o boletim, foram localizadas três porções de ecstasy e uma porção de maconha, além de R$ 284 em dinheiro trocado. Vale ressaltar, que de acordo com a PM, esse homem também tem passagens pela polícia.

Com os outros abordados, a PM encontrou mais cinco pinos de cocaína e R$ 20 reais. Diante do fato, todos foram presos e levado até a 17ª SDP.