Seis homens realizam assalto no Belvedere e trancam família no quarto

Um casal e duas crianças foram surpreendidos por um grupo de seis assaltantes na noite desta segunda-feira (20), no Loteamento Belvedere, em Apucarana. A família foi trancada no quarto da casa durante a ação dos ladrões.

Segundo o relato das vítimas, por volta das 21 horas, seis homens pularam o muro da frente e arrombaram a porta da casa com chutes. Um dos homens estava armado com um revólver.

O homem foi agredido com chutes e empurrado para o quarto, para onde também foram levadas a esposa e as duas crianças, uma menina de 10 anos e um garoto, de 14 anos.

Os ladrões levaram um aparelho de TV, um console de vídeo game, um aparelho celular e o carro da família, um Fiat Idea, prata, ano 2006. De acordo com as vítimas, os homens fugiram em seguida, todos no carro da família.

A Polícia Militar notificou as equipes sobre o veiculo roubado e foram realizadas buscas em toda a região. O carro roubado foi encontrado, abandonado, na rua Dehei Kanashiro, próximo ao ginásio de esportes do Residencial Raposa. O veículo foi levado para a 17ª SDP para as providências.