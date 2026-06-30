Seis filhotes de cachorro são abandonados em estrada próxima ao aterro sanitário de Apucarana







Seis filhotes de cachorro foram abandonados nas proximidades do Aterro Sanitário de Apucarana, na Estrada Professor André Berezoski, conhecida como Estrada Nova Ucrânia, na Gleba Nova Ucrânia. O caso gerou comoção entre moradores e mobilizou uma corrente de solidariedade na tentativa de resgatar os animais.

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De acordo com a denúncia encaminhada à reportagem, um trabalhador passou pela estrada por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira (29) e encontrou os filhotes no local. No entanto, como utilizava um veículo da empresa onde trabalha, não pôde parar para recolhê-los. Ele gravou um vídeo e, desde então, juntamente com a namorada, busca uma forma de ajudar os cães.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Desde a descoberta dos animais, a moradora que acompanha o caso afirma ter procurado diferentes pessoas e grupos na tentativa de obter apoio para o resgate, mas, até o momento, não conseguiu retirar os filhotes da área.

“Eu tô aflita, com o coração na mão, de saber que os bebês estão lá, no frio e com fome. Já tentei falar com todas as pessoas que poderiam ajudar, mas ainda não conseguimos retirar eles de lá”, relatou.

As imagens enviadas à redação mostram os cães em meio a uma grande quantidade de galhos e folhas provenientes da poda de árvores. A situação indica que os filhotes podem ter sido deixados no local de forma proposital para permanecerem escondidos.

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A reportagem também busca informações e imagens de possíveis câmeras de segurança instaladas nas proximidades para tentar identificar os responsáveis pelo abandono. Qualquer informação que possa contribuir com a identificação dos autores pode ser repassada às autoridades competentes.

Moradores ou protetores independentes que tenham condições de auxiliar no resgate ou acolhimento temporário dos filhotes podem entrar em contato com a redação para obter informações sobre a localização dos animais.

Abandonar animais é crime no Brasil. A prática é enquadrada como maus-tratos pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com penas ampliadas pela Lei nº 14.064/2020. No caso de cães e gatos, a punição pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e da proibição da guarda de animais.