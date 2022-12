Segurança: PM lança 'Operação Natal' em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã desta quarta-feira (07), o 10° Batalhão de Polícia Militar realizou o lançamento da “Operação Natal 2022”, na Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A ação ocorre em todo o estado do Paraná e tem por objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em áreas comerciais e com grande circulação de pessoas, prevenindo ações delituosas no período de compras que antecede o Natal.

continua após publicidade .

Serão 15 policiais a mais por dia, os PMs, homens e mulheres, que atuam no setor administrativo do 10º BPM vão se juntar às equipes de rua. De acordo com o comandante do 10º BPM, Tenente-Coronel Marcos José Facio, a segurança nos bairros também será reforçada.

"Com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas fazendo compras para o Natal é necessário reforçar a segurança pública durante este período. Dessa forma, a operação segue durante todo o período em que o comércio atende em horário especial, com equipes policiais realizando patrulhamento, pontos de permanência e bloqueios em locais estratégicos, contribuindo para o bem-estar e segurança da população. Esse reforço não se resume apenas ao centro, mas em todos os bairros da cidade e distritos", disse o comandante.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: comércio de Apucarana atende em horário especial neste domingo (11/12)

O efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), no total 29 agentes, também vai participar da “Operação Natal 2022”. "Todo final de ano atuamos em conjunto com a PM, principalmente no centro da cidade. Nossas equipes vão estar também nos bairros da cidade", explica o comandante da GCM, Reinaldo Andrade.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, ressaltou a importância de mais segurança no centro da cidade, ainda mais agora, com o comércio atendendo até às 22h. "É muito importante essa ação. Esperamos uma grande movimentação no centro da cidade. A iluminação natalina está linda, a prefeitura fez com muito carinho, nossas promoções, nosso comércio, tudo isso vai atrair um grande público, é importante ter segurança, mais tranquilidade", destaca.

continua após publicidade .

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, disse que a prefeitura preparou toda a cidade para receber um grande público. "Parabenizo a importância dessa ação, do reforço na segurança. A prefeitura preparou a cidade, iluminação, limpeza, nossa cidade vai estar movimentada, muita gente vai visitar o comércio, é muito bom ter essa segurança reforçada. Vemos com bons olhos a união da PM, GCM, prefeitura, lojistas, para que a nossa cidade avance mais, para que as pessoas possam vir andar no centro e com segurança também nos bairros", ressalta.

A população pode contribuir realizando denúncias de crimes ou de pessoas foragidas da Justiça através do WhatsApp para denúncias da Polícia Militar (43)99608-9469, ou 190 número de urgência da PM, além do 153 GCM.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News