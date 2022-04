Da Redação

Segurança: PM de Apucarana realiza 'Operação Bloqueio'

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou uma moto roubada e prendeu um homem que era procurado pela Justiça durante a 'Operação Bloqueio' realizada na tarde desta quinta-feira (14).

Conforme a PM, para proporcionar mais segurança aos moradores da cidade durante o feriado de Páscoa, equipes vão intensificar as abordagens no centro e em bairros do município.

Durante a ação desta quinta, uma moto roubada em 2001 foi recuperada, o condutor foi abordado na Travessa Palmeiras, na região do pontilhão que dá acesso a Vila Regina, ele foi levado para a delegacia pelo crime de receptação. Em outro bloqueio da PM, na Avenida Curitiba, um homem que era procurado pela Justiça foi detido.

De acordo com a polícia, contra o homem, de 27 anos, havia um mandado de prisão em aberto por crimes ambientais, o suspeito estava mantendo animais silvestres enjaulados.

A PM informou que a operação continua sendo realizada e segue até domingo.