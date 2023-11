Segurança no trânsito é o maior desafio para ciclistas na região; veja

Siga o TNOnline no Google News

O crescente número de ciclistas nas cidades da região, como Apucarana e Arapongas, e o incentivo cada vez maior à prática pede uma atenção maior para a convivência no trânsito. O ciclismo, além de ser uma prática saudável e sustentável, exige atenção especial à segurança. (Veja a reportagem em vídeo no final do texto)

Levando em conta o número quase nulo de ciclovias e ciclofaixas nas cidades brasileiras - Apucarana, por exemplo, ganhou sua primeira ciclovia em 2021, mas ainda não possui ciclofaixas - a disputa por espaço no trânsito é inevitável e pode se tornar bastante perigosa.

Se por um lado o futuro da bicicleta na região parece promissor, considerando as várias rotas ciclísticas em fase de implantação no Vale do Ivaí, por outro, quem pedala enfrenta uma série de problemas, como a situação vivida pela ciclista Tais Lima, 28 anos, na manhã desta sexta-feira (17), durante uma pedalada em Apucarana.

"Eu estava pedalando pela Avenida Minas Gerais, quando, do nada, um carro fez uma conversão, jogando o carro para cima de mim. Por sorte, consegui desviar a tempo, pois se ele me acertasse, eu estaria perdida", comenta a jovem. O relato de Tais faz parte da rotina de qualquer pessoa que encara o trânsito em cima de uma bicicleta, seja para se deslocar, seja para praticar exercício.

Foto por TNOnline/Louan Brasileiro Tais Lima pedala periodicamente e defende melhor convívio entre carros e bicicletas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece direitos e deveres para os ciclistas. Eles têm o direito de trafegar nas vias, sendo equiparados aos pedestres em alguns casos, como em passagens de nível. O CTB também prevê multas para motoristas que desrespeitam a distância mínima ao ultrapassar ciclistas. No entanto, boa parte dos motoristas e ciclistas muitas vezes desconhecem a legislação. Diego Polazini, ciclista conhecido na região e influenciador digital, defende que os ciclistas cobrem seus direitos, mas também cumpram com seus deveres.

"Nós ciclistas também temos nossas obrigações básicas, como sinalizar a direção, o uso de equipamentos essenciais e, claro, o respeito às normas de trânsito", frisa.

Foto por TNOnline/Louan Brasileiro Apucarana ganhou sua primeira ciclovia em 2021, mas ainda não possui ciclofaixas.

Equipamentos Básicos para um pedal seguro



Além de respeitar a legislação, investir em equipamentos é essencial para a segurança do ciclista. O capacete é obrigatório em vias de trânsito rápido e, mesmo onde não é, é altamente recomendado, segundo o CTB. Coletes refletivos, luzes dianteiras e traseiras, campainhas e espelhos são itens que aumentam a visibilidade e a segurança, principalmente em períodos noturnos e às margens de rodovias.

Para Polazini, o uso dos equipamentos auxilia muito no respeito aos ciclistas nas vias de trânsito. “O uso dos equipamentos protege as nossas vidas, além de impor mais respeito diante de um trânsito formado em sua maioria por automóveis. A segurança é essencial, porque em um acidente envolvendo bicicleta, não importa quem está errado, o certo é que o ciclista será o lado mais afetado”, salienta.

Outra questão importante, segundo Polazini, está na cor da roupa, principalmente quando o pedal será feito à noite ou em rodovia. “Roupa clara é sempre mais segura, pois vai te ajudar a ser percebido pelo motorista no momento em que ele passar. Parece um detalhe, mas a cor da roupa pode fazer a diferença na hora de salvar a sua vida”, pontua.

Foto por TNOnline/Louan Brasileiro Pedal noturno exige sinalização correta e iluminação traseira e dianteira.

A ciclista Tais Lima cita mais uma dica extra de segurança. “Eu não acho recomendável nós mulheres pedalarmos sozinhas em qualquer lugar, principalmente na rodovia, em locais mais afastados ou à noite. Pois o problema não é a manutenção de uma bicicleta, e sim a nossa integridade física”, pontua.



Manutenção da Bicicleta: necessidade constante e fundamental

Uma bicicleta em bom estado reduz significativamente os riscos de acidentes. Calibrar os pneus, verificar freios, corrente e marchas são práticas simples que garantem o bom funcionamento da bicicleta. De acordo com o mecânico Cleverson Murilo Coimbra, a manutenção preventiva, realizada regularmente, prolonga a vida útil da bicicleta e evita problemas durante o trajeto. “É importante estar sempre atento aos freios, às marchas e à calibragem dos pneus. Esse é o básico do básico. Mas temos também que dar uma olhada geral na bicicleta, pois é melhor prevenir do que se arriscar”, comenta.

Foto por TNOnline/Louan Brasileiro Murilo Coimbra aponta que a manutenção é a primeira preocupação em termos de segurança.

Coimbra também pontua que alguns detalhes devem ser levados em conta antes de se colocar a bike na estrada. “É importante você se atentar aos barulhos que a sua bicicleta faz; se tiver algum ruído incomum, é necessário levar para a bicicletaria para melhor avaliação. Trincados e rachaduras também devem ser levados a sério e jamais ignorados”, salienta o mecânico.

É fundamental também lembrar que mesmo uma bicicleta zero quilômetro precisa passar por revisão constante. “

A bicicleta é como um carro; a manutenção é constante. Se você deixar a bike lá parada durante um ano, depois for pegar pra andar, vai ter que revisar tudo primeiro. Pois os pneus provavelmente estarão rachados, a bicicleta estará sem lubrificação e os freios e marchas estarão desregulados. Não se pode brincar com isso”, afirma.

Dicas para um bom convívio entre ciclistas, motoristas e pedestres

A partir do Código de Trânsito Brasileiro, o TNOnline fez uma relação de 4 dicas fundamentais para quem vai pedalar, seja no trânsito urbano, rural ou nas nossas rodovias.

- SINALIZAÇÃO ADEQUADA: Sinalizar corretamente as intenções é fundamental. Braços estendidos para o lado esquerdo indicam que você vai virar à esquerda; para o lado direito, que vai virar à direita; e para baixo, que vai parar.

- NADA DE CONTRAMÃO: A contramão aumenta consideravelmente o risco de acidentes. O ciclista deve sempre seguir o fluxo do tráfego.

- RESPEITAR SEMÁFOROS E SINALIZAÇÕES: Ciclistas devem obedecer às leis de trânsito, incluindo semáforos e placas de sinalização. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também fortalece a aceitação do ciclismo como meio de transporte válido.

- ROTAS SEGURAS: Optar por rotas com ciclofaixas, ciclovias ou ruas mais tranquilas contribui para uma pedalada mais segura.

