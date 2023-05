Segurança no comércio de Apucarana é tema de reunião

Da Redação

Reunião acontece no Clube 28 de Janeiro

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sivana) realizam na manhã desta quarta-feira (17), uma reunião para debater a segurança no comércio da cidade.

Participaram do encontro o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (10ºBPM) tenente-coronel Marcos José Facio, o Superintendente da Polícia Civil de Apucarana Fabio Navas, além do presidente da Acia Wanderlei Faganello e Aída Assunção, presidente do Sivana.

Diversos empresários também participam da reunião. Lojistas estão preocupados com a onda de furto e arrombamentos na área central da cidade. Vitrines foram quebradas e peças levadas.

Nos últimos dias, a 'pescaria' nas vitrines da cidade foi registrada em várias lojas. Com um arame, o ladrão puxa roupas e pequenos objetos que estão nas vitrines. Geralmente, são usuários de drogas e moradores de rua que comentem os crimes.

A equipe do TNOnline acompanha a reunião, que acontece no Clube 28 de Janeiro. Em breve mais informações.

