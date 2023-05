Segurança na zona rural é discutida em reunião com o comando da PM

Da Redação

Reunião aconteceu nesta terça-feira na Prefeitura de Apucarana

Donos de chácaras e de propriedades rurais se reuniram nesta terça-feira (02) com o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio, para avaliar a segurança na zona rural, apontando o aumento de furtos e assaltos. No encontro, que aconteceu no salão nobre da Prefeitura de Apucarana, o grupo reivindicou mais rondas da patrulha rural.

Atendendo pedido dos donos de propriedades rurais, a reunião foi organizada pelo vereador Mauro Bertoli, cuja família possui propriedade no Distrito de Correia de Freitas. “Fui procurado devido à situação. Se em 1975 tivemos o êxodo rural provocado pela geada, hoje há um êxodo gradativo gerado pela insegurança”, disse Bertoli.

Durante o encontro, sitiantes e donas de chácaras relataram terem sido vítimas de assaltos e furtos. “São várias situações ocorridas nos últimos meses e precisamos de mais segurança na zona rural”, cobrou José Valentim Rola, que possui propriedade na região da Água da Juruba.

O prefeito Junior da Femac participou da reunião e garantiu que irá fazer contatos junto ao governo do Estado, para o envio de mais viaturas destinadas à patrulha rural. “Peço para que, quando ocorram situações desta natureza, as vítimas façam o Boletim de Ocorrência, lembrando que esse registro também pode ser feito pela Internet. Isso é muito importante para que possamos demonstrar, além dos fatos, também com números a necessidade de mais viaturas e de mais efetivo”, assinalou Junior da Femac.

O tenente-coronel Facio assumiu o compromisso de providenciar uma viatura e, a partir do dia 15 de maio, quando assumem os novos policiais da Escola de Formação, manter uma equipe fixa para a área rural de Apucarana.

O comandante do 10º BPM, também orientou os donos de propriedades rurais a utilizarem o aplicativo 190 PR, que pode ser baixado pelo Google Play ou App Store. “Isso possibilita o acionamento mais rápido da nossa equipe, já com a localização exata, evitando também situações de trote”, cita o comandante do 10º BPM.

Outra medida sugerida durante a reunião foi a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, abrangendo também a zona rural. Também foi citado o resgate do Programa Vizinho Solidário, que prevê a colocação de sirenes para alertar sobre situações suspeitas.

