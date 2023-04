Segurança Escolar é tema de reunião na rede municipal de Apucarana

Da Redação

Reunião aconteceu com diretores de Cmeis e escolas

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes reuniram-se, na tarde desta quinta-feira (6), com os diretores dos 24 centros infantis e 36 escolas da rede municipal de Apucarana. Durante o encontro, os participantes relembraram os protocolos de segurança e sugeriram novas medidas para reforçar a proteção aos estudantes e professores nos prédios escolares.

“A educação brasileira vem passando um momento preocupante, com o aumento dos ataques registrados contra as suas unidades de ensino. Diante deste cenário, nós temos que unir forças, rever os protocolos e não deixar nenhuma brecha no sistema de segurança das instituições,” afirmou o prefeito.

A secretária Marli Fernandes destacou que as unidades da rede municipal de educação já seguem regras rígidas de segurança. “Todos os CMEIs e Escolas dispõem de câmeras, alarmes monitorados, portões com trava eletrônica e interfones. A Guarda Municipal também disponibiliza uma viatura para a patrulha escolar. E os professores e servidores ainda são orientados a não permitirem a entrada de pessoas estranhas no ambiente escolar e a só entregarem as crianças para os seus pais ou responsáveis previamente autorizados por eles,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac pediu que os diretores façam um levantamento das fragilidades apresentadas em cada prédio e repassem à Autarquia Municipal de Educação. “Nós nos comprometemos a resolver as questões que estão ao alcance da administração municipal e repassar as demais ao comando do 10ª Batalhão de Polícia Militar. A vida das crianças apucaranenses é nossa prioridade,” finalizou.

