Segurança e cliente “saem na porrada” em supermercado de Apucarana

Briga aconteceu em um supermercado localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta terça-feira, 07, para atender a uma briga em um supermercado localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana.

Segundo a solicitação, registrada em boletim pela PM, um segurança do estabelecimento desconfiou da atitude suspeita de um cliente, se aproximou do homem e passou a acompanhá-lo. Em determinado momento, o cliente se irritou e começou a xingar o segurança, inclusive com palavras racistas como “macaco” e disse que iria agredir o segurança fora do mercado.

Ambos entraram e vias de fato no interior do estabelecimento e foram contidos por outros funcionários do supermercado. Logo depois, o cliente saiu do local e não foi mais visto.

A PM foi até o estabelecimento realizar o boletim de ocorrências e fez as devidas orientações à vítima. Ninguém foi preso.

