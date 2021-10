Da Redação

Segurança de mercado imobiliza ladrão em Apucarana

Um homem, de 44 anos, foi preso pela Polícia Militar Apucarana, neste domingo (10), após tentar furtar uma garrafa de licor, em um supermercado localizado na Avenida Minas Gerais.

continua após publicidade .

Conforme o boletim, o ladrão foi contido por um dos seguranças do estabelecimento até a chegada da equipe policial. No local, a PM conversou com o autor e deu voz de prisão para ele.

O homem foi encaminhado para a 17ª SDP, com o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe.

continua após publicidade .

As vítimas foram orientadas pelos policiais.