Segurança da Expoagri terá monitoramento por drones

Além de viaturas estrategicamente posicionadas e rondas a pé, o esquema de segurança planejado pela polícia militar para a Exposição Agrícola de Apucarana (Expoagri2022) prevê monitoramento por câmeras afixadas em drones. Os detalhes sobre os trabalhos que serão realizados durante o evento, que tem início nesta quinta-feira (11) e segue até sábado (13) junto ao Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas, foram repassados ao prefeito Júnior da Femac pelo comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, em reunião realizada nesta segunda-feira (8) no gabinete municipal.

A estimativa da organização é de que a edição deste ano atraia um público de 30 mil pessoas. “A Expoagri é uma festa familiar. Em conjunto com as forças de segurança, a prefeitura também vai atuar para garantir tranquilidade a todos que prestigiarem os quatro dias de festividade”, disse o prefeito Júnior da Femac, salientando que a Guarda Civil Municipal (GCM) e os agentes de trânsito do município também estarão dando suporte à segurança do evento.

A reunião também serviu para os ajustes finais da organização e contou com a presença da diretora-geral do colégio, professora Rose Pimenta, dos secretários municipais Edison Peres Estrope (Indústria, Comércio e Emprego), Nicolai Cernescu Júnior (Gestão Pública) e Maria Agar Borba (Promoção Artística, Cultural e Turística – Promatur), além do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Reinaldo de Andrade.

A exposição - Maior exposição agropecuária do Vale do Ivaí na área do ensino, pesquisa e promoção da cultura rural, a Expoagri teve início em 1983 e, a partir de 2019, passou a ser co-realizada pela Prefeitura de Apucarana, possibilitando a ampliação da programação artística e cultural, com a introdução de shows com artistas de renome nacional com entrada gratuita e da feira gastronômica.

Para esta edição, os atrativos são as duplas “Teodoro & Sampaio”, que se apresentam a partir das 22 horas do dia 12 e “Carreiro & Capataz”, no dia 13, também a partir das 22 horas. “A Expoagri é uma ação que valoriza e reconhece a cultura da agrofamília, que é a essência de Apucarana. Além da tradição e da qualidade do ensino técnico oferecido pelo Colégio Agrícola, conta com uma programação que reforça a identidade rural e a cena cultural sertaneja”, salienta o prefeito Júnior da Femac.

Uma realização do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas e Prefeitura de Apucarana, a exposição conta ainda com apoio de diversas instituições públicas e privadas da cidade e região.

Expoagri 2022 – programação

- Visitação dos projetos aberta ao público - dias 11, 12 e 13/08, das 8 às 18 horas.

- Praça de alimentação - Dias 11 e 12/08 a partir das 18 horas e, dia 13/08, a partir das 12 horas.

- Teodoro & Sampaio – dia 12/08, com show de abertura com Bruno Scandalli, a partir das 22 horas.*

- Carreiro & Capataz – dia 13/08, com show de abertura com Rafa Lemos, a partir das 22 horas.*

* Todos os shows têm entrada gratuita.

