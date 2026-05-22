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Segundo acidente da manhã deixa motociclista ferido na BR-376 em Apucarana

Jovem de 21 anos sofreu fratura na clavícula; mais cedo, motociclista ficou ferida em colisão na Vila Agari

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:50:51 Editado em 22.05.2026, 08:50:47
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Segundo acidente da manhã deixa motociclista ferido na BR-376 em Apucarana
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (22), na BR-376, nas proximidades do Posto Catarina, em Apucarana.

- LEIA MAIS: Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido

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Este foi o segundo acidente registrado na cidade durante a manhã.

Mais cedo, uma jovem de 23 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Rua Ouro Branco, na Vila Agari. Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Gol seguia sentido Rua Platina, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Ouro Branco, quando ocorreu a batida. A vítima sofreu lesão no pé direito e foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já no acidente da BR-376, equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar socorro ao motociclista. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava fratura na clavícula.

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Após os primeiros atendimentos, o jovem foi encaminhado ao Hospital da Providência.

Conforme informações apuradas no local, o motociclista seguia para o trabalho no momento da colisão. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

Quando a equipe de reportagem chegou ao local, os veículos envolvidos já haviam sido retirados por terceiros.

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