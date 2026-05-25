Segundo acidente com motos em menos de duas horas deixa dois feridos em Apucarana

Um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 anos ficaram feridos após uma colisão envolvendo as motocicletas que eles pilotavam, na noite desta segunda-feira (25), na Rua São Felipe, localizada no Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana. O caso marcou o segundo acidente de trânsito com motos registrado na cidade em um intervalo de menos de duas horas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros (Siate) foram acionadas e prestaram o atendimento inicial aos envolvidos no local da batida. O adolescente de 16 anos foi socorrido com suspeita de fratura no punho direito, além de diversas escoriações pelas pernas. O condutor de 18 anos sofreu uma fratura no dedo mínimo da mão e uma lesão no músculo bíceps. Ambos foram imobilizados e encaminhados na sequência ao Hospital da Providência.

A ocorrência sucedeu o acidente grave que já havia mobilizado socorristas e forças de segurança no Parque Industrial Norte. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

