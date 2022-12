Segunda vítima fatal de acidente registrado na BR-376 é identificada

Da Redação

Morreu no Hospital da Providência, a segunda vítima do acidente envolvendo duas motocicletas na noite desta quarta-feira (14), na BR-376, nas proximidades do Pirapó, distrito de Apucarana, no norte do Paraná. Ela foi identificada como Francismara Santana Vasques, de 46 anos, e estava na garupa de uma das motocicletas.

Natural de Marilândia do Sul, a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta quinta-feira (15). Francismara, que trabalhou como auxiliar de acabamento em uma empresa de bonés de Apucarana, deixa dois filhos, além de familiares e diversos amigos. No mesmo acidente, um rapaz de 21 anos, Murilo Augusto Gouveia Imbergue, morreu no local da colisão.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório e o sepultamento ocorrem em Califórnia. Os horários não foram informados até o momento da publicação da reportagem.

O ACIDENTE

A colisão aconteceu no final da noite desta quarta-feira (14), na BR-376, no km 229, próximo à entrada do Distrito do Pirapó em Apucarana. Conforme a polícia, a batida envolveu duas motocicletas, uma Honda CB 300 e uma Kawasaki 900 cilindradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. O casal que seria de Apucarana estava na moto Honda CB 300 e estaria no acostamento, porém, ao acessar a rodovia sentido Cambira, aconteceu a batida. Segundo a perícia, após o impacto, as motocicletas teriam sido arremessadas a pelo menos 100 metros.

