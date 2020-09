Segunda pista de avenida de Apucarana recebe obras de pavimentação - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A empreiteira contratada pela Prefeitura iniciou nesta semana a segunda etapa de pavimentação da Avenida Alfredo Galvão Alves, localizada no Parque Industrial Galan. No ano passado, a Prefeitura asfaltou um dos lados da via e agora o serviço está sendo executado na outra faixa, numa extensão de cerca de 600 metros.

O prefeito Junior da Femac lembra que, além do complemento da pavimentação da avenida, a Prefeitura está construindo calçadas no acesso ao parque, localizado na região do Contorno Sul de Apucarana. O investimento total é de R$ 560 mil. “O serviço envolve a implantação de galerias para o escoamento da água das chuvas e a pavimentação em CBUQ em área de cerca de 5 mil metros quadrados”, informa Junior da Femac.

O prefeito de Apucarana salienta que os trabalhadores terão mais facilidade para acessar o parque. “A Prefeitura está implantando o calçamento em mais de 1,4 quilômetro de extensão, no trecho entre o parque e o novo viaduto do Contorno Sul. Junto com o calçamento, levaremos o sistema de iluminação pública. Vamos proporcionar também mais segurança e conforto para os trabalhadores que percorrem esse trajeto a pé, entre o Parque Galan e o viaduto”, reitera Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, as benfeitorias integram o planejamento de urbanização de toda a região do Parque Industrial Galan, que é um importante polo de indústrias químicas de Apucarana. “Levar o asfalto e urbanizar essa região do parque industrial é uma questão de respeito aos trabalhadores e aos empresários que geram empregos e riquezas para a cidade”, ressalta Junior da Femac.