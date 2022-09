Segunda-feira será marcada por chuva e temperaturas amenas na região

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 45.5 mm para a Cidade Alta

A semana começou com tempo instável em Apucarana e região, e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode chover a qualquer momento do dia. Para a Cidade Alta, existe uma precipitação acumulada de 45.5 mm, sendo assim, é possível que o município registre chuva significativa. No interior, especialmente entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro, há risco de tempestades em alguns pontos.

As chuvas começaram nesse domingo, e a previsão aponta que todos os dias da semana podem ser chuvosos. Além disso, as temperaturas variam pouco.

Ao amanhecer desta segunda-feira (26), Apucarana registrou mínima de 14ºC. A máxima não ultrapassa dos 19ºC.

Região

A segunda-feira também será chuvosa em Jandaia do Sul. Conforme o Climatempo, o município tem uma precipitação acumulada de 25 mm. Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC e a máxima é de 19ºC.

Ivaiporã, por sua vez, tem uma precipitação acumulada de 45 mm. Ao amanhecer, a cidade obteve mínima de 12ºC, enquanto a máxima chega aos 17ºC.

