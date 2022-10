Segunda-feira será de tempo firme em Apucarana, segundo Simepar

Da Redação

A Cidade Alta amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (17)

Algumas regiões do Estado amanheceram com muita nebulosidade, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Por conta disso, é possível que chuviscos ocasionais ocorram em municípios entre o sul, Campos Gerais e o leste do estado. Nas demais regiões, sem registros de chuvas neste momento, mas com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde.

É o caso de Apucarana, norte do Paraná, onde o amanhecer foi ensolarado com poucas nuvens. No entanto, é possível que entre à tarde e à noite o tempo mude no município.

Em relação às temperaturas, esquenta mais nesta segunda-feira (17) do que nos dias anteriores. O Simepar indica que, ao amanhecer, a mínima obtida na Cidade Alta foi de 17ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar à casa dos 27ºC.

Já na terça-feira (18), o tempo volta a ficar instável na cidade, com pancadas de chuva durante o dia e uma precipitação acumulada de 22.9 mm.

