Segunda-feira será de tempo chuvoso em Apucarana e região

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu nublada e com muita neblina nesta segunda-feira (31), e isto é um fator que exige a atenção redobrada dos motoristas. A Cidade Alta registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima deve chegar aos 20º C.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 98% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região. A precipitação acumulada é de 19.8 mm.

A semana começa com alguma instabilidade, chuvas isoladas em porções ao norte do estado, mais ao longo da divisa com São Paulo. Em parte do leste do Paraná, segue ainda o céu com mais nuvens e condição de chuva localizada com intesidade fraca. Durante o dia, espera-se o ingresso de um ar mais seco e mais frio do sul no estado, com diminuição da nebulosidade a partir do oeste, setor que pela manhã apresenta temperaturas um pouco baixas.