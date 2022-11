Segunda-feira será de sol entre nuvens na Cidade Alta e região

Da Redação

As temperaturas variam entre 19ºC e 32ºC na Cidade Alta

O dia começou com tempo estável em grande parte das regiões paranaenses. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apenas a região oeste, que faz fronteira com o Paraguai e Argentina, apresenta instabilidade nesta segunda-feira (21) e, por conta disso, chuvas são previstas para este dia.

Já no setor norte do Estado, a semana começou com muita nebulosidade. Apucarana, por exemplo, amanheceu com sol entre nuvens, e o dia deve se manter assim. Para esta segunda-feira, conforme o Simepar, não há previsão de chuva.

Por conta do excesso de nuvens, o tempo continua abafado na Cidade Alta. Ao amanhecer, os termômetros registraram mínima de 19ºC no município. À tarde, os valores ultrapassam da casa dos 30ºC e estagnam por volta dos 32ºC.

A partir de terça-feira (22), chuvas são previstas em Apucarana. A previsão do instituto meteorológico aponta que há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva na Capital do Boné. A precipitação acumulada é de 6.8 mm.





