Segunda-feira será de sol entre nuvens em Apucarana

Da Redação

A segunda-feira (2) será de sol entre nuvens em Apucarana, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto ainda informa que, por conta dos períodos nublados, é possível que ocorram pancadas de chuva de curta duração em pontos isolados.

Áreas de instabilidades vindas do Paraguai e Argentina, provocam pancadas de chuva e descargas atmosféricas nas regiões da metade sul do estado, com condições favoráveis ao desenvolvimento de tempestades, principalmente em setores próximos à divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai/Argentina.

Mesmo com a instabilidade avançando sobre o estado, a Cidade Alta deve ter outro dia abafado, com temperaturas altas. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 19ºC. Já a máxima prevista é de 30ºC.