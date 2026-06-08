Segunda-feira em Apucarana terá frio pela manhã, tarde amena e zero chance de chuva

Os moradores de Apucarana devem se preparar para uma segunda-feira (08) de tempo firme e grande variação de temperatura. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou gelado, mas a tarde promete ser agradável e sem previsão de chuva.

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A menor temperatura do dia foi registrada logo no início da manhã, por volta das 7h, quando os termômetros marcaram 10 °C. Com o nascer do sol, o clima esquenta gradativamente. O pico de calor deve acontecer entre as 13h e 15h, com a máxima atingindo os 22 °C.

Para quem vai cumprir compromissos na rua, a notícia é positiva: a probabilidade de chuva é de 0%. Porém, é importante ficar atento à saúde, já que a umidade relativa do ar deve oscilar bastante, variando entre 42% (nível mais seco à tarde) e 83%. Os ventos sopram de forma leve durante todo o dia, com rajadas máximas que não passam dos 11 km/h.

Com o pôr do sol previsto para as 17h47, o tempo volta a esfriar rapidamente na cidade. No começo da noite, a temperatura cai para a casa dos 14 °C e deve terminar a segunda-feira marcando 13 °C.

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