Segunda-feira começa fria, mas traz chuva e ventos fortes para Apucarana

Os moradores de Apucarana devem sair de casa com o guarda-chuva em mãos e preparados para mudanças no tempo nesta segunda-feira (22). Segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou gelado, mas a chuva deve ganhar o cenário a partir da tarde.

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As temperaturas ao longo do dia variam bastante. A mínima registrada no início da manhã foi de 10 °C. Com o passar das horas, os termômetros sobem de forma tímida, devendo atingir a temperatura máxima de 21 °C por volta das 15h.

O grande destaque da previsão é a alta probabilidade de chuva, que chega a 98%. O volume acumulado previsto para esta segunda é de 12,7 mm. A previsão horária do Simepar indica que o período da manhã será de tempo nublado, mas sem precipitações. As chuvas devem começar de forma leve a partir do meio-dia, ganhando força no final da tarde e, principalmente, no período da noite. O maior volume de água está previsto para as 20h.

Outro ponto de atenção para os apucaranenses são os ventos. Embora a velocidade média fique na casa dos 11 km/h, a cidade pode registrar rajadas fortes que chegam a até 58 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio no fim do dia. A umidade relativa do ar fica alta, oscilando entre 72% e 99%.