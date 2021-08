Da Redação

Segunda-feira começa ensolarada em Apucarana e região

Apucarana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (9), mas, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode haver alguns períodos nublados, porém, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima registrada foi 15º C, já a máxima deve chegar aos 28º C.

Nesta segunda-feira o tempo continua estável e apenas com alguma variação de nuvens em parte do leste. A quantidade de nebulosidade diminui durante o dia a partir do Centro-Sul, Campos Gerais e RMC, com sol na região. No período da tarde o ar mais seco se destaca, com baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente entre as faixas oeste e norte.