Segunda-feira começa com frio de 12°C em Apucarana; máxima chega a 22°C

A semana começou com temperaturas amenas em Apucarana. Nesta segunda-feira (1º), os termômetros marcaram 12°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima prevista é de 22°C. O dia amanheceu com céu claro e tempo estável.

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De acordo com a previsão meteorológica, o Paraná registrou temperaturas baixas em praticamente todas as regiões. Em cidades do Centro-Sul do estado, as mínimas ficaram próximas dos 7°C, além da formação de nevoeiros em diversos municípios durante o amanhecer.

Com a presença do sol ao longo da manhã, os nevoeiros se dissipam gradualmente, favorecendo a elevação das temperaturas. A previsão indica grande amplitude térmica em várias regiões paranaenses, com manhãs frias e tardes mais agradáveis.

Em Apucarana e no Vale do Ivaí, o tempo segue firme durante boa parte do dia. Há apenas uma pequena possibilidade de chuva isolada em áreas do Norte do Paraná, principalmente próximas a regiões de serra.

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As temperaturas mais elevadas do estado devem ser registradas nas regiões Oeste e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 28°C durante a tarde.

Já durante a noite, o aumento da nebulosidade volta a ocorrer em parte do Paraná, especialmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, onde há previsão de garoa isolada em trechos de serra.