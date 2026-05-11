Segunda-feira amanhece gelada em Apucarana; sensação térmica chega a 4°C

Os moradores de Apucarana (PR) precisaram tirar os casacos mais pesados do armário na manhã desta segunda-feira (11). Segundo os dados da estação meteorológica do Simepar, o dia começou com frio intenso na Cidade Alta, registrando a marca de 5,6°C logo às 6h30 da manhã. Para quem precisou sair cedo de casa, o vento e a umidade fizeram a sensação térmica cair ainda mais, chegando a gelados 4°C.

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Apesar do amanhecer bastante frio, a boa notícia para quem gosta de tempo firme é que o sol, que despontou no horizonte às 06h51, vai predominar. A previsão do Simepar aponta que não há probabilidade de chuva (0%) para esta segunda-feira no município.

Com o tempo aberto, a temperatura sobe gradativamente ao longo da manhã e início da tarde, alcançando a máxima de 18°C por volta das 15h. A umidade relativa do ar vai variar entre 54% e 94% durante a segunda-feira, e os ventos sopram de forma branda, com rajadas chegando a no máximo 18 km/h.

Atenção ao fim do dia

A recomendação para quem vai passar o dia todo fora de casa é não esquecer o agasalho. Com o pôr do sol previsto para as 17h55, as temperaturas voltam a cair rapidamente no início da noite. Por volta das 18h, os termômetros já devem marcar 13°C, despencando para a casa dos 9°C até as 23h.