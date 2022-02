Da Redação

Segunda-feira (14) deve ser de tempo instável em Apucarana

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná informou que a semana deve começar de tempo instável em Apucarana e em cidades da região.

Ao amanhecer em Apucarana nesta segunda-feira (14), os termômetros registraram 21ºC, a temperatura deve chegar aos 31º C durante a tarde e existe e previsão de pancadas de chuva.

Ainda de acordo com o Simepar, um sistema de baixa pressão se desenvolve mais ao sul, sobre o mar, na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul. Com isto, na região Sul do Brasil, tempo abafado e algumas instabilidades a partir do estado gaúcho. No Paraná, o calor aumenta e haverá condição de chuva isolada, com destaque as porções mais ao sul do estado.