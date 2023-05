Segunda de temperaturas amenas em Apucarana e região; veja a previsão

Nesta segunda-feira (29), ainda há um favorecimento para a formação de nuvens de chuva sobre o Paraná, com eventos que devem ocorrer em diversas regiões. No entanto, as chuvas previstas devem ser mais isoladas e com fraca intensidade em sua grande maioria. Temperaturas continuam amenas, mesmo durante a tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A temperatura máxima em Apucarana deve ser de 22º. Ao amanhecer os termômetros registraram 13ºC.

Condições do Tempo 48h

Na terça-feira, uma área de baixa pressão se intensifica entre o norte da Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul, provocando chuvas também sobre o Paraná. Os eventos ocorrem já na manhã entre o oeste e noroeste, avançando para demais regiões no decorrer do dia. Volumes de chuva previstos devem ser significativos, com risco para temporais. Baixa amplitude térmica também é esperada, com sensação de frio aumentando em função dos ventos.

