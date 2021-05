SEDU vai liberar R$ 15,6 milhões para obras

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (14), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) oficializou à Prefeitura de Apucarana a liberação de recursos para viabilizar três importantes obras de infra estrutura viária. A informação foi repassada ao prefeito Junior da Femac e ao vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, a pedido do secretário de desenvolvimento urbano João Carlos Ortega.

O total de recursos a ser liberado é de R$ 15,6 milhões, sendo parte a fundo perdido e parte via Paranacidade. As três obras tiveram seus projetos aprovados pela SEDU. O montante será destinado à execução das obras da duplicação de trecho urbano da BR-376 (também aprovado pela Rodonorte), do Estádio Olimpio Barreto até o viaduto do Contorno Sul, com custo estimado em R$ 10,6 milhões.

Outra obra viabilizada é a do novo acesso à cidade, no Contorno Norte, junto ao Parque de Exposições da Sociedade Rural de Apucarana, na Rua Koey Tatesuji. O valor estimado da obra é de R$ 1,6 milhão, com implantação de novas faixas de rolamento na PR-170 (Rodovia Airton Sena) e canaletas centrais para entrada e saída.

A terceira obra é a implantação de uma avenida marginal, em toda a extensão do Parque Industrial Sul, no lado oposto ao quartel do 30º Bimec. A obra tem um custo orçado em R$ 3,4 milhões.

“Com a duplicação da BR-376, na saída para Curitiba, e da BR-369 na saída para Maringá, além do Contorno Sul, estamos começando a planejar a integração de uma macrorregião”, informa o prefeito Junior da Femac. Ele acrescenta que também está sendo planejada a duplicação dos trechos que vão do acesso ao Núcleo Afonso Camargo até o “bonezão”, e do acesso ao Núcleo João Paulo até a sede do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Conforme argumenta o prefeito, o objetivo é fomentar a ocupação ordenada de novos espaços urbanos, delimitando áreas destinadas a indústria, comércio e moradia para os próximos 20 anos. O planejamento também contempla a integração da cidade com os distritos de Pirapó e Vila Reis.

“A conquista destes recursos são resultados da audiência que tivemos em janeiro, com o governador Ratinho Junior, acompanhado dos secretários Beto Preto e João Carlos Ortega. Na ocasião, junto com o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital e o presidente da Câmara, Francylei de Godói Poim, apresentamos estes três projetos que agora foram aprovados e autorizados para convênios”, comentou Junior da Femac, reiterando seus agradecimentos ao governador ratinho Junior e aos secretários Beto Preto e João Carlos Ortega.