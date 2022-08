Sede da Amaa em Apucarana completa um ano neste sábado (6); Veja

Da Redação

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses (Amaa) comemora neste mês um ano de uma grande conquista: a sede própria. Localizada na Rua Clotário Portugal, a instituição oferta uma série de serviços gratuitos de acompanhamento psicólogo com Jociélly Plath, pedagógico com Sirlene Lopes e fonoaudiólogo com Gisele Barros para cerca de 30 crianças que frequentam o local. Veja o vídeo abaixo.

O espaço também serve para os seus familiares, para o entendimento de como lidar com as especificidades provocadas pelo transtorno. Este é o caso de Thaís Silva, mãe de Arthur, 5 anos. Eles frequentam a sede há dois meses e a evolução do garoto é perceptível. "Depois que ele passou a fazer terapias, teve mais facilidade de socializar e os problemas na escola diminuíram. Além disso, a equipe trabalha com a gente, mães, que também têm dúvidas. O grupo do Amaa no WhatsApp também nos auxilia bastante", observa.



Outra mãe e filho beneficiados pela Amaa são Naiara Vicente e Enrico, de 6 anos. O menino foi diagnosticado com autismo aos três anos e quando ia começar o tratamento a pandemia do coronavírus apareceu. "Nesta época não tínhamos a sede ainda, mas logo que o local abriu, o Enrico começou a acompanhar. Percebo que ele evolui cada vez mais e nós, mães, também vamos evoluindo e aprendendo juntos", comenta.

Atualmente a associação atende 30 crianças. Porém, de acordo com a presidente Maria Aparecida Honorato, a intenção é aumentar esse número. "Os pacientes recebem atendimentos mensais e quinzenais. Temos uma lista de espera extensa, mas pretendemos futuramente receber mais crianças na associação", explica.



Criada em 2017, os integrantes da Amaa, de acordo com a presidente, vieram neste período se preparando para a criação da sede. "Nos preparamos para este ambiente apropriado para receber essas crianças e suas famílias. Estamos felizes com o resultado e com toda evolução que acompanhamos todos os dias desses pacientes", ressalta.

A Amaa conta com a ajuda financeira da Prefeitura de Apucarana, de doações da comunidade e de promoções realizadas pela equipe. "Temos um cronograma de atividades rentaveis para a associação e que ajudam a pagar nossas despesas. Porém, também pedimos para quem quiser ajudar, que entre em contato com a gente", reforça.

Na quinta-feira (11), segundo Maria, terá uma roda de conversa no Cine Teatro Fênix, com a família Brito Sales, que ministra palestras por todo o Brasil. "Nicolas Brito Sales nasceu com autismo, ficou anos sem falar, não conseguia expressar sentimentos e não interagia. Hoje, juntamente dos pais Anita Brito e Alexander Sales, ministra palestras, além de ser um fotografo premiado. Ele compartilha suas vitórias com uma alegria e um carisma indescritíveis, cativando a todos por onde passa", explica.

Veja a entrevista: null - Vídeo por: Reprodução





