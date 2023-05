Secretário Ortigara destaca turismo rural de Apucarana; vídeo

Da Redação

Ortigara e Junior da Femac na reunião da Amuvi

Ao participar da reunião ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), na Sociedade Rural de Jandaia do Sul, Norberto Ortigara, Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), enalteceu os projetos de Apucarana visando fomentar o turismo rural.

No encontro mensal dos prefeitos, Junior da Femac, de Apucarana, elogiou o apoio que o Governo do Estado, por meio do governador Ratinho Junior, e do secretário Norberto Ortigara, têm dado à agricultura, pecuária e avicultura no Paraná. “Nosso estado ocupa espaço nobre na produção do setor primário do Brasil, com um olhar especial do Governo Ratinho Junior”, assinalou Junior da Femac.

O secretário Norberto Ortigara cumprimentou o prefeito de Apucarana pelas iniciativas, especialmente na área do turismo rural, com uma boa adesão dos pequenos produtores. “O turismo rural é uma importante fonte de renda para os agricultores, sobretudo dos pequenos produtores”, afirmou Ortigara, destacando os projetos da Estrada Bela e da Serra de Apucarana.

O secretário da agricultura reforçou que o Governo do estado quer apoiar cada vez mais o desenvolvimento de novos projetos do turismo rural em Apucarana e em todo o Vale do Ivaí. “O governador Ratinho Junior é um grande incentivador destes projetos, colocando o IDR e a SEAB à disposição, por meio de parcerias de cooperação para potencializar gradativamente essa verdadeira indústria sem chaminé, que é o turismo rural”, comentou Norberto Ortigara.

