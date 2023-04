Secretário Municipal de Esportes participa de encontro no oeste do PR

Da Redação

O encontro ocorreu na última semana

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participou na quinta e sexta-feira (13 e 14/04) no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu, da 8ª edição do Encontro de Gestores de Esporte do Paraná – “O Esporte Que Queremos”. O evento, que é realizado anualmente no Estado, contou com a presença de mais de 600 pessoas, entre secretários de esportes, professores e dirigentes de todo o Paraná.

Segundo o professor Grillo, que pela segunda vez participou deste encontro, a edição de 2023 lançou os eventos da Secretaria de Estado do Esporte e apresentou os planos do governo para o restante da temporada. “Estivemos reunidos com os dirigentes esportivos de todo o Paraná compartilhando os resultados das políticas aplicadas pela secretaria e criando trocas de experiência entre as cidades. Em Foz do Iguaçu, participamos de palestras, debates e discutimos situações a respeito de gestão esportiva”, destaca o professor Grillo.

“Fiquei muito feliz ao participar do evento, adquirindo novas experiências e sendo muito bem recebido durante o encontro pelos dirigentes esportivos. E o mais importante é que Apucarana foi citada como parceira do esporte do Paraná”, frisa o professor Grillo que reforçou que em 2023 o município sediará duas competições grandiosas nos Jogos Oficiais do Estado.

Apucarana realizará a fase final dos Jogos Universitários dos Paraná (JUP´s) de 7 a 13 de julho e a fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) de 4 a 12 de agosto. Esta última competição acontecerá com a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos de idade. “Pelo terceiro ano seguido realizaremos os JUP´s e também estamos trazendo de volta a fase final dos JEP´s, que reunirá mais de 5 mil pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e árbitros”, diz o professor Grillo.

“Desde 2013, Apucarana vem realizando as principais competições do Estado e nesse ano sediaremos mais dois eventos de grande relevância, reunindo a nata do esporte paranaense. A nossa equipe de trabalho já está preparada como também toda a nossa estrutura esportiva, contando com o apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. Com certeza serão dois grandes jogos com Apucarana se consolidando como a capital do esporte no Paraná”, comemora o professor Grillo.

Estiveram presentes no encontro em Foz do Iguaçu, o secretário da Secretaria de Estado do Esporte, Helio Wirbiski; o diretor-presidente da Paraná Esporte, Walmir da Silva Matos; a coordenadora do encontro e do Planejamento da Secretaria de Estado do Esporte, Joselene Anjos; a diretora da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social (Sneaelis), do Ministério do Esporte, Rejane Penna; e demais autoridades esportivas de todo o Paraná.

