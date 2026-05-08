Secretário garante "curso robusto" de medicina na Unespar em Apucarana

O curso de medicina, anunciado nesta sexta-feira (08) na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, terá investimentos de R$ 79 milhões até 2030. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Bona, afirma que serão necessários investimentos importantes na institução. A expectativa é realizar o vestibular no segundo semestre deste ano, com aulas começando em 2027.



-LEIA MAIS: Ratinho Jr. oficializa medicina em Apucarana e anuncia investimentos de R$ 79 milhões no curso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"É um anúncio que transforma toda uma região. O campus precisa de um conjunto de investimentos para que recupere a importância que tinha a Fecea (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, hoje Unespar) há pouco tempo", admitiu.

Segundo o secretário, o projeto do curso "nasce robusto". "Não é um curso que nasce no papel sem condições de funcionamento. Ele nasce com toda a programação, o decreto prevê exatamente o quanto de recurso a cada ano, o quanto de professores e o quanto de funcionários a cada ano", disse.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Secretário Aldo Bona - Foto: Seti Secretário Aldo Bona - Foto: Seti

Ele acredita que o curso de medicina vai transformar toda a assistência à saúde aqui na região e irá possibilitar, inclusive, que instituições privadas também criem curso de medicina (na região)", acrescentou.

O secretário destaca que o acesso ao curso será por vestibular, Prova Paraná e também pelo Sisu. "Será um processo de democratização ainda maior, da interiorização do ensino superior e da formação médica neste caso", pontuou.