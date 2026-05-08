TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ENSINO SUPERIOR

Secretário garante "curso robusto" de medicina na Unespar em Apucarana

Expectativa da Seti é que o novo curso público impulsione a abertura de faculdades particulares de saúde na região do Vale do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 16:07:44 Editado em 08.05.2026, 18:14:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline

O curso de medicina, anunciado nesta sexta-feira (08) na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, terá investimentos de R$ 79 milhões até 2030. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Bona, afirma que serão necessários investimentos importantes na institução. A expectativa é realizar o vestibular no segundo semestre deste ano, com aulas começando em 2027.

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. oficializa medicina em Apucarana e anuncia investimentos de R$ 79 milhões no curso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"É um anúncio que transforma toda uma região. O campus precisa de um conjunto de investimentos para que recupere a importância que tinha a Fecea (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, hoje Unespar) há pouco tempo", admitiu.

Segundo o secretário, o projeto do curso "nasce robusto". "Não é um curso que nasce no papel sem condições de funcionamento. Ele nasce com toda a programação, o decreto prevê exatamente o quanto de recurso a cada ano, o quanto de professores e o quanto de funcionários a cada ano", disse.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Secretário garante
AutorSecretário Aldo Bona - Foto: Seti

Ele acredita que o curso de medicina vai transformar toda a assistência à saúde aqui na região e irá possibilitar, inclusive, que instituições privadas também criem curso de medicina (na região)", acrescentou.

O secretário destaca que o acesso ao curso será por vestibular, Prova Paraná e também pelo Sisu. "Será um processo de democratização ainda maior, da interiorização do ensino superior e da formação médica neste caso", pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana EDUCAÇÃO Investimentos medicina Unespar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV