Secretário de Segurança do Paraná pede cautela a pais e escolas

Secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, esteve nesta quarta-feira em Arapongas

Durante passagem por Arapongas, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, pediu nesta quarta-feira (12) cautela aos pais e professores em relação à situação de alerta nas escolas por conta da violência. Uma onda de informações falsas sobre supostos ataques tem gerado apreensão após casos concretos de violência, como em Blumenau (SC), São Paulo (SP), Manaus (AM) e Goiânia (GO).



Ele afirma que o governo estadual deve anunciar nesta quinta-feira (13) novas medidas para reforçar a segurança. Ele antecipou que uma das ações previstas é o uso de alunos das escolas de formação de soldados da Polícia Militar (PM), que vão trabalhar na proteção dos colégios estaduais.

“Nós já estávamos trabalhando antes mesmo dos casos em Santa Catarina e São Paulo. A Polícia Militar já vinha fazendo treinamento dos batalhões de Patrulha Escolar e de Operações Especiais para simulação dessas ocorrências. Agora, nós vamos realinhar a nossa postura”, disse.

Segundo o secretário, menores envolvidos em ameaças pelas redes sociais foram apreendidos após investigação da Polícia Civil do Paraná nos últimos dias. A PM também ampliou o policiamento ostensivo nas escolas.

Hudson pede cautela dos pais e dos professores. “A gente entende da gravidade da situação e que os diretores de escolas são cobrados pelos pais, mas eu sugiro que tenham cautela, que verifiquem melhor e peçam orientação dos órgãos do governo das áreas de segurança e educação”, afirma.

Segundo ele, muitos “oportunistas” estão aproveitando esse momento para vender soluções, principalmente para colégios particulares, mas que, na prática, pouco melhoram a segurança. “Se quiserem fazer investimento, que perguntem à PM, à Polícia Civil, se esse equipamento é efetivo”.

O secretário também fez um alerta para que os pais prestem mais atenção nos filhos e monitorem também as redes sociais e as mochilas levadas para a escola.

