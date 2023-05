Secretário de Esportes recebe visita da coordenadora geral dos JEP'S

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Reunião aconteceu na terça-feira, no Centro da Juventude

A 69ª edição da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP'S), categoria de 12 a 14 anos, será disputada somente de 4 a 12 de agosto, em Apucarana, mas o município já se movimenta para sediar a competição, que reunirá mais de cinco mil alunos/atletas de todo o Estado. Nessa terça-feira (23/05), no Centro da Juventude Alex Mazaron, o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, recebeu a visita da coordenadora geral dos jogos, Márcia Tomadon Moreira, acertando detalhes sobre o evento esportivo.

continua após publicidade .

“É importante nós começarmos antecipadamente os preparativos para a competição destacando que Apucarana tem uma experiência imensa na realização de jogos do Governo do Paraná. Esse encontro foi para alinharmos a disputa que diz respeito a locais de competições, alojamentos, refeitório, cerimonial de abertura e comissão central organizadora e, por isso é sempre necessário esse bate papo antecipado”, destaca Márcia.

-LEIA MAIS: Karatê: apucaranenses se destacam em torneio; confira os medalhistas

continua após publicidade .

“Os Jogos Escolares do Paraná começam somente no dia 4 de agosto, mas a nossa equipe já está trabalhando com o objetivo de poder fazer uma belíssima competição, que contará com a presença dos melhores atletas do Estado e tendo o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros.

A fase final dos JEPS será realizada nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD).

Nos últimos anos, Apucarana sediou a fase macrorregional dos JEPS em 2013; a fase final B e a fase final A dos JEPS em 2015; a fase final B dos JEPS em 2016; a fase final A dos JEPS em 2017; a fase final B dos JEPS em 2018; e a fase final B dos JEPS em 2019.

Também participaram da reunião a assistente técnica dos JEP´s, Valdete Rossi, o técnico pedagógico de educação física, Alécio Colombo, e a assistente técnica Patrícia Marchi, do Núcleo Regional de Educação (NRE), os professores José Marcelino da Silva, o Grillo, Elisabete Hauptmann e Jane Moraes, da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News