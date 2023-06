Secretário de Educação prega união para garantir a paz nas escolas

O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, destacou nesta quinta-feira (22) em Apucarana a importância de um trabalho conjunto de toda a sociedade, envolvendo poder público, pais e alunos, para garantir a paz nas escolas. Ele está na cidade para participar de seminário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR) de 2023, realizado na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento debate a ampliação do ensino integral no Estado.

Após acompanhar a situação em Cambé, onde dois alunos foram mortos a tiros na última segunda-feira (19) por um ex-estudante no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, ele afirmou que o Paraná vem atuando desde abril do ano passado para reforçar a segurança nas escolas, quando um caso grave de ataque ocorreu em Goiás.

Segundo ele, o trabalho é realizado em parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar e prevê vários protocolos para evitar ou reduzir os danos desse tipo de situação. "O governo investiu na prevenção, com treinamento de professores , alunos e profissionais da educação. Repassamos recursos para que as escolas investissem em segurança, comprando portões eletrônicas e câmeras, por exemplo", disse.

Roni destacou que é necessário unir esforços para combater a violência no âmbito escolar. "Os pais precisam ver com quem os filhos estão interagindo nas redes sociais. A gente entende a preocupação das famílias, mas é importante assinalar, por outro lado, que a escola é um ambiente seguro e que há pessoas que estão trabalhando para acolher e proteger os alunos", disse.

O secretário destacou que o Paraná inicia nesta quinta-feira (22) um trabalho de acompanhamento psicológico dos alunos em todas as escolas, começando pelo Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé. O objetivo é auxiliar e orientar os alunos a partir de uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL). "O que aconteceu em Cambé foi uma tragédia, uma dor para todos nós da educação", completou.

