Secretário Beto Preto apresenta balanço dos investimentos em Apucarana

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto (PSD), fez nesta semana um balanço dos investimentos mais recentes destinados a Apucarana somente na área de saúde. Ele esteve na cidade após cumprir vários compromissos na região, entre eles, em Londrina e Rolândia. Entre os investimentos em Apucarana, ele cita R$ 28,2 milhões destinados ao hospital da Providência.

A nova ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) inaugurada em setembro recebeu recursos de quase R$ 8 milhões aplicados na reforma e na compra de equipamentos, possibilitando a abertura de mais 16 leitos.

O hospital também segue com a remodelação do pronto-socorro - com obras em andamento viabilizadas e investimentos de R$ 2,2 milhões via Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) - e a transferência do Hospital Materno-Infantil para o prédio principal da instituição de saúde com recursos de R$ 16 milhões.

“A nova maternidade é um salto de qualidade para os próximos 30 anos, porque a maternidade, queira ou não queira, funciona todos os dias. É uma obra importante para combater a mortalidade infantil e mortalidade materna, para ter mais segurança, vai ser um equipamento zero quilômetro. O Hospital da Providência é a única porta de alta complexidade em partos que temos no Vale do Ivaí. Os dois hospitais são importantíssimos para o futuro da região”, destaca.

Também foi liberado ao município aporte significativo de recursos federais destinados à saúde. O repasse de R$ 1 milhão ao ano, formalizado por meio da portaria GM/MS nº 914, visa a qualificação de dez leitos que irão fortalecer os serviços de urgência e emergência no Hospital da Providência. No geral, serão repassados R$ 8,8 milhões para todo o Vale do Ivaí.

O secretário informa que também reforçou a frota da saúde municipal com 40 veículos para equipes da Saúde da Família, além de vans e ambulâncias, sendo uma destinada ao Siate do Corpo de Bombeiros.

Beto Preto também destaca a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Trizotti, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, entregue neste ano, com investimentos de R$ 600 mil em recursos estaduais, e a obra da UBS do Jardim Primavera que está em andamento e recebeu R$ 650 mil de repasse do governo estadual. “Tem ainda previsão de reformas em mais quatro unidades básicas de saúde”, assinala.

Entre os projetos em andamento, o secretário destaca a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), que já tem recursos de R$ 3,5 milhões liberados pelo Estado, com contrapartida de R$ 2,4 milhões da Prefeitura. A licitação foi autorizada pelo governo em fevereiro.

De acordo com Beto Preto, o novo espaço físico vai ajudar a desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com atendimentos ambulatorial e de emergência, além de uma área de apoio técnico com farmácia. O projeto irá priorizar a setorização, destinando espaço para consultas e triagem, exames, suturas, emergência, observação e aplicação de medicamentos.

O PAM vai ocupar o terreno da antiga Casa da Pedra, no Jardim Ponta Grossa - área revertida ao município ainda na gestão de Beto Preto como prefeito – e terá 812,89 m2 de área construída.

“Temos que continuar investindo, porque saúde não é missão cumprida. Temos muitas fogueiras para apagar, por isso que eu digo: saúde não fecha a missão. É importante continuar investindo sempre e cumprir mais etapas”, assinala.

EMENDAS

Beto Preto informa que, apesar de licenciado do mandato de deputado federal, terá direito a emendas parlamentares e reforça seu compromisso com a construção de um novo Centro de Quimioterapia do Hospital da Providência e de trazer o Programa Opera Paraná para a instituição de saúde com a realização de cirurgias eletivas.



